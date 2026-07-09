Un consorcio integrado por Pumpco, Bonatti y Contreras Hermanos fue adjudicatario de la construcción del gasoducto más extenso de la Argentina, una obra valuada en USD 1200 millones que conectará Vaca Muerta con Sierra Grande, en el marco del proyecto de exportación de GNL impulsado por YPF, Eni y XRG.

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El proceso de adjudicación incorporó un mecanismo inédito en el país: una subasta inversa electrónica a ciegas, mediante la cual los oferentes compitieron en tiempo real con propuestas económicas decrecientes sin conocer las ofertas rivales. Bajo este sistema, el consorcio ganador presentó el presupuesto más bajo para la construcción de dos ductos paralelos de 527 kilómetros: un gasoducto de 48 pulgadas y un poliducto de 24 pulgadas.

La adjudicación representa el desembarco operativo en el país de Pumpco, perteneciente al holding MasTec, propiedad del empresario Jorge Mas, también conocido por ser dueño del Inter Miami CF. En contraposición, el resultado significó una derrota para el consorcio Techint-SACDE, liderado por Paolo Rocca y Marcelo Mindlin, cuya oferta superó en un 15% a la ganadora.

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El nuevo esquema competitivo impulsado por YPF, Eni y XRG generó una significativa reducción de costos en el sector, desafiando las estructuras tradicionales de la ingeniería local. Aunque la decisión final de inversión (FID) del proyecto de GNL se definirá entre fines de 2026 y comienzos de 2027, la adjudicación de los ductos será formalizada en los próximos 30 días.

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