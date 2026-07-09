El presidente Javier Milei encabezó este miércoles por la noche una reunión con 13 gobernadores en la Casa Histórica de Tucumán, en la antesala de los actos por el 9 de Julio. La imagen, que reedita el espíritu del Pacto de Mayo firmado hace dos años, llegó en un momento clave para el Gobierno, que busca fortalecer apoyos políticos antes de una serie de votaciones decisivas en el Congreso.

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El mandatario arribó a San Miguel de Tucumán cerca de las 23, donde fue recibido por el gobernador Osvaldo Jaldo. Del encuentro también participaron los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz), Leandro Zdero (Chaco), el jefe de Gabinete de Santiago del Estero, Elías Suárez, y la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto. También estuvieron presentes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Aunque no se trató de una reunión formal ni hubo tiempo para una agenda de trabajo, la fotografía fue interpretada por el oficialismo como una señal política de peso en medio de las negociaciones parlamentarias. La Casa Rosada había trabajado durante los últimos días para concretar el encuentro aprovechando la presencia de varios mandatarios provinciales en Tucumán.

El Gobierno busca avanzar en el Congreso con iniciativas como la reforma política que contempla la eliminación de las PASO, modificaciones al régimen de Zonas Frías y cambios en la Carta Orgánica del Banco Central. Sin embargo, algunos gobernadores ya manifestaron reparos, especialmente sobre el tratamiento en el Senado de la reforma de Zonas Frías, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y cuyo debate podría demorarse por pedido de las provincias.

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