La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, visitará la Argentina a finales de julio tras una invitación del presidente Javier Milei, en el marco del programa económico vigente y la relación bilateral consolidada.

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El anuncio fue confirmado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó la fluidez del vínculo con el organismo luego de la aprobación de la segunda revisión del acuerdo de facilidades extendidas a fines de mayo.

Según precisaron fuentes oficiales, la visita se orientará a profundizar la coordinación técnica del programa macroeconómico, con eje en la estabilidad fiscal, la política monetaria y los mecanismos de financiamiento externo que respaldan el proceso de recuperación económica.

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La confirmación coincide con la presentación del programa financiero hasta 2027, elaborado por el equipo económico junto al secretario de Finanzas, Federico Furiase, y el viceministro José Luis Daza, quienes aseguraron que el esquema de financiamiento para 2026 se encuentra cerrado.

En su último informe, el FMI ratificó expectativas de crecimiento y proyectó una desaceleración inflacionaria hacia niveles de un dígito en el mediano plazo, aunque recomendó avanzar en reformas estructurales vinculadas al sistema tributario y la indexación de variables económicas.

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La visita de Georgieva marcará un cambio respecto de las últimas reuniones, que se habían desarrollado en Washington, y se dará en un contexto favorable tras el cumplimiento de la meta de acumulación de reservas internacionales correspondiente a junio.

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