Un grave episodio de violencia escolar se registró en el Colegio Juana Manso, en la ciudad de Santa Rosa, donde una alumna atacó a otra con un fragmento de vidrio, provocándole múltiples cortes en el rostro. Durante la intervención para frenar la agresión, tres docentes resultaron con lesiones.

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Según las primeras reconstrucciones, el conflicto se originó dentro del establecimiento y escaló rápidamente en un pasillo. En medio de la discusión, una de las estudiantes rompió una superficie vidriada y utilizó un fragmento como elemento cortante para agredir a su compañera.

La situación generó escenas de pánico entre alumnos y personal educativo. Directivos y docentes intervinieron para separar a las jóvenes, sufriendo heridas en medio del forcejeo.

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El caso es investigado por la Policía de la Provincia de La Pampa y quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia, que resguarda la identidad de las menores involucradas.

Docentes de la institución manifestaron preocupación por la reiteración de episodios de violencia dentro del ámbito escolar, aunque señalaron que la gravedad de este hecho no tiene antecedentes recientes. Hasta el momento, no se informaron oficialmente sanciones ni el estado de salud actualizado de la estudiante herida.

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