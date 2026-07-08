La actividad manufacturera en la Argentina registró en mayo una caída interanual del 5,7%, de acuerdo con el Indice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) difundido por el INDEC. No obstante, en la medición desestacionalizada se verificó una leve mejora del 0,4% respecto de abril. Con estos datos, el acumulado de los primeros cinco meses de 2026 arroja una contracción del 3,1%.

Ads

El informe oficial evidenció un comportamiento ampliamente contractivo: catorce de las dieciséis divisiones industriales mostraron caídas en la comparación interanual. El rubro de maquinaria y equipo lideró el retroceso con una baja del 23,4%, afectado por la fuerte retracción en la producción de maquinaria agropecuaria y electrodomésticos.

El complejo de alimentos y bebidas, de alto peso estructural, se ubicó como el segundo sector con mayor incidencia negativa al caer 3,0%, con descensos en panificados, molienda de trigo y bebidas. En tanto, la industria automotriz registró una contracción del 15,9%, en línea con los datos de ADEFA, que reportó caídas en producción y ventas internas.

Puede interesarte

Otros sectores relevantes también mostraron deterioro, como el textil (-26,2%), la electrónica (-12,5%) y las industrias metálicas básicas (-4,0%), estas últimas afectadas por la debilidad del consumo y la competencia de insumos importados.

En contraposición, sólo dos rubros lograron crecer. La refinación de petróleo encabezó las subas con un incremento del 19,4%, impulsado por mayores niveles de producción de combustibles. También se destacó el sector tabacalero, que avanzó 14,6% interanual gracias al dinamismo de la exportación de materia prima.

Ads

El desempeño de mayo consolida un escenario de heterogeneidad productiva, con signos de recuperación puntual en algunos segmentos, pero con una tendencia general aún condicionada por la debilidad de la demanda interna y las tensiones en el frente externo.

Ads