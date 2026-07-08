La inflación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró un aumento del 1,8% en junio, de acuerdo con el último informe del Índice de Precios al Consumidor (IPCBA). El dato representa una desaceleración respecto al 2,1% de mayo y marca la tercera baja mensual consecutiva.

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Con este resultado, la inflación acumulada en el primer semestre de 2026 alcanzó el 16%, mientras que la variación interanual se ubicó en 32,6%.

El informe señala que los bienes aumentaron un 1,5% durante junio, mientras que los servicios registraron una suba del 2%, manteniéndose como el componente de mayor presión sobre el índice general.

Entre los bienes, los mayores incrementos se observaron en alimentos, especialmente verduras, panificados y lácteos. También registraron aumentos los medicamentos, los combustibles, los automóviles y los productos de limpieza.

En el caso de los servicios, las principales subas estuvieron vinculadas a los alquileres, las remuneraciones del personal de casas particulares, los restaurantes y bares, las cuotas de medicina prepaga, el boleto de colectivo y las expensas.

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Por rubros, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles lideró las subas con un incremento del 2,2%, impulsado principalmente por el aumento de los alquileres y la tarifa del agua. En tanto, Alimentos y bebidas no alcohólicas avanzó 1,6%, con fuertes incrementos en verduras (5,9%), pan y cereales (2%) y lácteos (1,7%).

Otro de los capítulos con mayor incidencia fue Salud, que registró una suba del 2,9%, debido principalmente al ajuste en las cuotas de la medicina prepaga.

El dato de la Ciudad de Buenos Aires suele ser tomado como un anticipo de la inflación nacional que difundirá en los próximos días el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

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