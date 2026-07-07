El presidente Javier Milei celebró hoy la clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026, tras la remontada por 3-2 frente a Egipto en los octavos de final disputados en Atlanta. El mandatario siguió el encuentro desde la Quinta de Olivos junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y luego expresó su entusiasmo en una entrevista radial.

Ads

“Los felicito, los amo, estoy como loco de felicidad. Nada más que puedo decir. Agradecer, agradecer. Me emocioné hasta las pelotas”, afirmó el Presidente al referirse a la actuación del equipo nacional.

Durante su análisis del encuentro, Milei consideró que el resultado parcial de 0-2 no reflejaba el desarrollo del juego y destacó la reacción del conjunto dirigido por Lionel Scaloni, que logró revertir el marcador en los últimos minutos con goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández.

Puede interesarte

“No nos van a dar por muertos nunca. En los últimos 10 minutos hicimos una remontada histórica. No hay que rendirse nunca”, sostuvo el mandatario al destacar la fortaleza anímica del seleccionado.

Milei también se refirió al rendimiento de Messi, quien falló un penal durante el primer tiempo, y aseguró que nunca perdió la confianza en el capitán argentino. “Todo el mundo sabe que soy absolutamente termo de Messi. La paso muy mal cuando está desencontrado. Lo pateó fuerte, no le regaló nada al arquero, pero el arquero de Egipto tuvo una actuación extraordinaria”, señaló.

Ads

Además, comparó la épica victoria con recordadas gestas de Boca Juniors durante el ciclo de Carlos Bianchi, al evocar, entre otros momentos, los goles de Martín Palermo.

Puede interesarte

Por último, el Presidente afirmó que el sufrimiento propio de las instancias decisivas queda justificado si el equipo alcanza el objetivo máximo. “La sufrimos en el partido anterior, sufrimos esto, pero si este es el costo para ser campeones, vale la pena sufrirlo”, concluyó.

Con la clasificación asegurada, la Selección Argentina enfrentará en cuartos de final al ganador del cruce entre Selección de Colombia y Selección de Suiza, en un partido previsto para el sábado a las 22:00.