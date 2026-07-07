La causa judicial que investiga por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero a Jesica Cirio y al exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde sumó un nuevo capítulo. El juez federal Luis Armella dispuso una batería de medidas para reconstruir el patrimonio de Priscila Daiana Ferrante, sobrina —o prima, según distintas versiones— de la modelo, con el objetivo de establecer si pudo haber actuado como presunta testaferro.

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Aunque Ferrante no está imputada, el magistrado abrió un incidente reservado dentro del expediente y ordenó levantar su secreto fiscal y bancario para analizar su situación patrimonial entre 2014 y 2017. La decisión se produjo luego de la difusión de un video en el que aparece una mujer junto a fajos de dólares, material que impulsó nuevas líneas de investigación.

La principal hipótesis de los investigadores es que Ferrante habría podido actuar como presunta testaferro de Cirio o de Heber Russo, expareja de la modelo y acusado en otra causa de integrar una maniobra de facturación apócrifa por casi 200 millones de dólares, además de realizar negocios con el municipio de Lomas de Zamora.

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Para avanzar con la pesquisa, la Justicia solicitó información a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), al Banco Central, a la Unidad de Información Financiera (UIF), al Registro de la Propiedad Inmueble, al Registro Automotor y a distintos organismos para conocer bienes, movimientos bancarios, sociedades y eventuales reportes de operaciones sospechosas vinculados a Ferrante.

Entre los bienes bajo análisis figuran departamentos en Puerto Madero y Palermo, inmuebles en barrios privados de Escobar y Lomas de Zamora, una mansión de casi 750 metros cuadrados en Banfield Oeste, además de vehículos de alta gama como BMW y Mercedes-Benz, camionetas Volkswagen Amarok, Ford Ranger y Toyota Hilux, y la embarcación "Eclipse". Según la investigación, gran parte de ese patrimonio fue atribuido previamente a Heber Russo.

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Días atrás también trascendió que Ferrante aparecería vinculada a un importante patrimonio compuesto por 77 propiedades distribuidas en distintas ciudades, departamentos en Miami, más de 200 vehículos, embarcaciones, dinero en efectivo y joyas. Los investigadores intentan determinar si esos bienes realmente le pertenecen o si fueron registrados a su nombre para ocultar a sus verdaderos propietarios.

En paralelo, la causa principal continúa avanzando. Por orden de Armella, se realizaron inspecciones en el departamento de Cirio, en Las Cañitas, y en la vivienda de Insaurralde, en el country Fincas San Vicente, para establecer si alguno de esos inmuebles fue el escenario donde se grabó el video con los fajos de dólares. Los procedimientos incluyeron mediciones, registros fotográficos y un peritaje tecnológico de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), que buscará determinar la autenticidad y la fecha de las imágenes.

En ese expediente, el fiscal federal Sergio Mola ya solicitó la indagatoria de Insaurralde y de un grupo de presuntos testaferros y familiares, además de haber pedido sus detenciones, una medida que fue rechazada por el juez, quien sí dispuso la prohibición de salida del país para el exfuncionario y Jesica Cirio mientras continúa la investigación.

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Fuente: TN