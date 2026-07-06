La situación patrimonial de Jésica Cirio quedó nuevamente bajo la lupa judicial en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos que involucra a su exmarido, Martín Insaurralde. Un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) fue incorporado al expediente y detalló una serie de ingresos recibidos por la modelo y conductora entre 2016 y 2023.

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Según el relevamiento, Cirio percibió US$693.000 provenientes de Zumba Fitness LLC, una empresa con sede en Miami a la que representaba en la Argentina. Esos pagos fueron registrados durante varios años por su actividad comercial como imagen, conductora y referente de la marca en el país. Solo en 2017, de acuerdo con el informe, recibió US$234.009.

Además, el documento puso el foco en transferencias realizadas por empresas vinculadas al sector del juego. Entre 2021 y 2023, Cirio cobró más de $70 millones a través de facturas mensuales emitidas a tres compañías: Desarrollos Turísticos Victoria S.A., Casino de Victoria S.A. y el Hipódromo Argentino de Palermo.

El desglose incorporado al expediente indica que Desarrollos Turísticos Victoria S.A. abonó $35.997.500; Casino de Victoria S.A., $19.662.500; y el Hipódromo Argentino de Palermo, $16.335.000. Las facturas mensuales registraban montos que iban aproximadamente de $1.210.000 a $1.512.500.

Las dos primeras firmas están vinculadas al empresario del juego Daniel Mautone, también relacionado con bingos en la provincia de Buenos Aires. En tanto, dentro de la estructura accionaria del Hipódromo Argentino de Palermo aparecen Federico de Achával y Cristóbal López.

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El análisis patrimonial fue solicitado por el fiscal Sergio Mola y abarca movimientos económicos de Cirio desde 2009 hasta 2023. La Justicia intenta determinar si los ingresos declarados permiten justificar el crecimiento de su patrimonio y si los pagos respondieron a servicios comerciales efectivamente prestados o si pudieron formar parte de maniobras vinculadas a Insaurralde.

Uno de los puntos observados es que Cirio es considerada Persona Expuesta Políticamente por haber estado casada con un funcionario que ocupó cargos relevantes, entre ellos intendente de Lomas de Zamora y jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires. Esa condición obliga a poner especial atención sobre el origen de los fondos y la relación entre los pagos recibidos y el patrimonio investigado.

La causa busca reconstruir el circuito económico de Cirio e Insaurralde, especialmente en torno a ingresos, facturación, bienes personales, inmuebles, operaciones cambiarias y gastos realizados durante los años analizados. En ese marco, también se investiga si la conductora pudo haber tenido algún rol en presuntas maniobras de blanqueo de activos.

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Como parte de las medidas ordenadas en el expediente, la Justicia realizó allanamientos en propiedades vinculadas a Cirio para buscar documentación y dinero. Además, la modelo entregó su teléfono celular y las claves de acceso ante Gendarmería, que quedó a cargo del peritaje bajo cadena de custodia.

La entrega del dispositivo se produjo después de que se difundieran videos en los que se la ve manipulando fajos de dólares guardados en bolsas plásticas dentro de un vestidor. Ese material forma parte de los elementos que ahora son analizados para establecer el origen del dinero y su posible vinculación con los bienes investigados.

El expediente continúa abierto y, por el momento, los investigadores avanzan sobre la documentación contable, los registros de facturación y los movimientos bancarios para determinar si los ingresos pueden ser respaldados con actividades comerciales legítimas o si existen inconsistencias patrimoniales.

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