La Justicia investiga la muerte de Leandro Andrés Bertazzo, un instructor de vuelo de 42 años que cayó desde una avioneta durante una práctica aérea realizada en Córdoba. Según la principal reconstrucción del caso, el hombre se habría arrojado al vacío desde la aeronave mientras volaba junto a una alumna de 22 años.

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El hecho ocurrió el sábado 4 de julio a bordo de un Cessna C-150 biplaza perteneciente a la escuela Flying Parrot Córdoba, ubicada en la zona de Coronel Olmedo. Durante el vuelo de instrucción, Bertazzo iba acompañado por una joven piloto en formación, quien quedó sola al mando de la aeronave tras la caída del instructor.

De acuerdo con el relato atribuido a la alumna, el instructor se quitó el cinturón de seguridad, abrió la puerta del avión y se arrojó al vacío sin pronunciar más palabras. Pese a la situación, la joven logró mantener el control de la avioneta, dar aviso de lo ocurrido y realizar el aterrizaje sin lesiones.

Luego del aviso, se desplegó un operativo de búsqueda para dar con Bertazzo. Finalmente, su cuerpo fue encontrado en una zona rural cercana a Toledo, lo que dio inicio a las actuaciones judiciales para determinar con precisión las circunstancias del episodio.

Bertazzo era piloto de línea aérea e instructor de vuelo. Según la información publicada, trabajaba desde hacía varios años en la actividad aeronáutica y se desempeñaba como formador de alumnos en la escuela cordobesa.

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La investigación continúa abierta y apunta a reconstruir qué ocurrió dentro de la cabina en los minutos previos a la caída. Aunque la principal hipótesis apunta a que el instructor se tiró de la avioneta, las autoridades analizan testimonios, pericias y el estado de la aeronave para cerrar la mecánica del hecho.

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