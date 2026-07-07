El ex diputado nacional José Luis Espert se presentó hoy ante el Juzgado Federal de San Isidro, a cargo del juez Lino Mirabelli, en el marco de la causa por presunto lavado de activos, donde optó por no responder preguntas y entregó un escrito con pruebas documentales. El dirigente ingresó poco antes de las 10:00 y se retiró minutos antes de las 12:00, tras lo cual expresó: “No voy a hacer declaraciones, las declaraciones las hice ante el juez”.

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La defensa técnica difundió un comunicado en el que explicó que la decisión de no declarar oralmente responde al ejercicio de un derecho constitucional para “reservar su declaración para el momento en que estén garantizadas las condiciones mínimas de un proceso justo”. En ese sentido, subrayaron: “No se trata de silencio, se trata de exigir que las reglas del juego sean las que la ley establece para todos”.

Mediante la presentación escrita, los abogados aportaron once correos electrónicos institucionales intercambiados entre mayo y septiembre de 2019, con el objetivo de acreditar la existencia y ejecución de un contrato de servicios profesionales. Según la defensa, estos documentos son técnicamente verificables e inalterables, y permitirían justificar el origen del dinero investigado.

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En paralelo, los representantes legales solicitaron que el juez Lino Mirabelli reasuma la conducción directa de la causa, actualmente delegada en la fiscalía encabezada por Fernando Domínguez. La investigación se centra en una transferencia de USD 200.000 realizada el 22 de enero de 2020 a una cuenta en el banco Morgan Stanley en Estados Unidos, fondos que no habrían sido declarados ante el fisco.

De acuerdo con el expediente, el dinero provino de la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc., vinculada al empresario Federico Machado, quien se declaró culpable por lavado de dinero ante la justicia estadounidense. La fiscalía sostiene que los fondos podrían haber sido utilizados para la compra de vehículos de alta gama y la inversión en un fideicomiso inmobiliario en la costa atlántica.

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El propio Espert había señalado previamente que el monto correspondía a un asesoramiento técnico brindado a una empresa minera en Guatemala. No obstante, la Justicia mantiene abierta la investigación, en un contexto en el que el dirigente tiene sus bienes inhibidos por una medida cautelar vigente, ratificada por la Cámara de San Martín, que también alcanza a su entorno familiar y a sociedades vinculadas.

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