La economista argentina Silvana Tenreyro fue designada como nueva consejera económica y directora del Departamento de Estudios del Fondo Monetario Internacional (FMI), un cargo equivalente al de economista jefe del organismo. El anuncio fue realizado por la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien destacó su trayectoria académica y su experiencia en la formulación de políticas económicas.

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Tenreyro reemplazará al economista francés Pierre-Olivier Gourinchas y asumirá oficialmente sus funciones el 10 de agosto. A lo largo de su carrera ocupó puestos de relevancia internacional, entre ellos el de directora del Banco de Inglaterra entre 2017 y 2023. También trabajó como economista en el Banco de la Reserva Federal de Boston, integró el Comité de Política Monetaria del Banco de Mauricio y actualmente forma parte del Grupo Asesor Externo de la directora gerente del FMI.

La economista, de 52 años, es profesora James E. Meade de Economía en la London School of Economics, donde se desempeña desde 2004. Además, integra instituciones de prestigio como la British Academy, la Econometric Society, la Royal Economic Society y la American Economic Association, y fue presidenta de la European Economic Association.

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Nacida en Tucumán, Tenreyro posee nacionalidad argentina, británica e italiana. Estudió Economía en la Universidad Nacional de Tucumán, donde comenzó como asistente de investigación del economista Víctor "Turco" Elías. Posteriormente realizó una maestría y un doctorado en la Universidad de Harvard, etapa durante la cual también trabajó durante dos años en la Reserva Federal de Estados Unidos.

En una entrevista concedida a La Nación en 2015, explicó las razones que la llevaron a dedicarse a la economía: "Quería entender y trabajar en políticas para combatir la pobreza, la desigualdad, el desempleo, la inflación. Todos los problemas macroeconómicos de los que es imposible abstraerse creciendo en Tucumán y la Argentina".

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Al anunciar su designación, Georgieva afirmó que Tenreyro es "una economista de prestigio internacional que combina una trayectoria académica sobresaliente con una amplia experiencia en la formulación de políticas públicas". Además, destacó que su liderazgo y capacidad para comunicar cuestiones económicas complejas serán claves para fortalecer el trabajo analítico y el asesoramiento del FMI a sus países miembros.

El organismo también resaltó que sus investigaciones fueron publicadas en las principales revistas académicas y distinguidas con premios internacionales como el Yrjö Jahnsson, el Bernhard Harms y el Birgit Grodal, además de remarcar su sólida experiencia en liderazgo institucional y políticas económicas.

Fuente: La Nación

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