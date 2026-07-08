Violento ataque en una escuela de Santa Rosa: una alumna hirió a otra con un vidrio
La joven atacó a otra tras una pelea. La víctima sufrió cortes en el rostro y tres docentes resultaron heridos al intervenir.
La joven atacó a otra tras una pelea. La víctima sufrió cortes en el rostro y tres docentes resultaron heridos al intervenir.
Las probabilidades de lluvias alcanzan el 70% y los vientos tendrán ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora. Una jornada para no salir de la casa.
Mendoza fue la región más afectada, con 270 incidentes reportados por Defensa Civil en pocas horas.
Unos 40 pasajeros fueron rescatados en lancha en una zona que quedó totalmente anegada. Ocurrió en la Ruta 5, entre Carlos Casares y Pehuajó.
Este fin de semana se realizó en Mendoza la cuarta fecha del Campeonato de Navegación donde estuvo presente Omar Gándara que completó la prueba y terminó sexto.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan tormentas aisladas para esta noche, que derivarán en lluvias a lo largo de la jornada de mañana. A días del 30 de agosto, algunos pronostican una tormenta legendaria.