La Tormenta de Santa Rosa golpeó con fuerza a varias provincias argentinas, dejando un saldo de evacuados, árboles caídos, calles anegadas y daños en viviendas. En Tunuyán, 15 casas quedaron inundadas y se asistió a 150 vecinos; en Santa Rosa, otras 30 personas recibieron ayuda.

El temporal provocó caída de granizo en Tupungato, filtraciones en techos en San Rafael y voladuras parciales en Luján de Cuyo. General Alvear y San Carlos también sufrieron inundaciones, mientras que San Martín debió cerrar un supermercado y el casino local.

San Juan, Tucumán, Catamarca y Salta también reportaron lluvias intensas, granizo y ráfagas de viento, aunque sin daños graves de infraestructura.

En Córdoba, el sudeste provincial registró un diluvio histórico, con Cruz Alta acumulando 332,3 mm de lluvia en 24 horas, seguido por Bell Ville con 232 mm. Misiones recibió alerta por tormentas fuertes en varios departamentos, mientras que en Buenos Aires, un micro volcó en Carlos Casares debido al viento y el agua acumulada, sin que se registraran heridos graves.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranjas y amarillas para las zonas afectadas, recomendando a la población permanecer en refugios seguros, evitar circulación y protegerse de posibles descargas eléctricas. Se espera que el temporal continúe afectando al AMBA desde el mediodía hasta la tarde del lunes, con lluvias, ráfagas de viento y actividad eléctrica.

Fuente: Infobae