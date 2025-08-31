La tormenta de Santa Rosa que se desató en varias provincias comienza a pasar factura. Por las fuertes lluvias y anegamientos, un micro de larga distancia se fue para la banquina y quedó varado en medio del agua. Fue sobre la Ruta 5, entre Carlos Casares y Pehuajó.

Al menos 40 pasajeros fueron rescatados en lancha y pudieron llegar a destino en otro micro, y por fortuna no se registraron víctimas ni heridos. "Una ráfaga nos sacó de la ruta", se sinceró el chofer del micro de la empresa Plusmar, en diálogo con la emisora local Radiomas Deireaux.

Según detalló el chofer, la fuerte lluvia y el viento complicaron el traslado de los pasajeros que se dirigían a la localidad de América, ubicado al oeste de la provincia, muy cercano con La Pampa. "Veníamos despacio porque la lluvia era muy intensa y teníamos poca visibilidad. Pero una fuerte ráfaga nos sacó del camino. Ahí decidí frenar porque el clima estaba imposible", contó el conductor.

El incidente vial se produjo durante la madrugada de este domingo cuando el mal clima arreciaba en la zona norte y oeste de la Provincia. El micro, luego de morder la banquina, avanzó unos 100 metros y quedó varado al costado de la ruta en un sector totalmente anegado. Quedó empantanado con el agua tapando las ruedas.

El incidente vial se dio en medio de un panorama poco alentador en cuanto al clima. Hay alerta amarilla y naranja por tormentas y lluvias fuertes para 12 provincias que se verán afectadas por el fenómeno climático.

En naranja por tormentas está el norte de la provincia de Buenos Aires, gran parte de Entre Ríos, y el centro y sur de Santa Fe. También por tormenta, pero en amarillo, se suma el este de Córdoba y Corrientes.

El alerta amarillo por lluvia está focalizado fundamentalmente en el centro del país. Habrá lluvias intensas en gran parte de Buenos Aires, noreste de La Pampa, sur de Córdoba, San Luis, Mendoza, parte de San Juan y zona sur de La Rioja.

Por fuertes vientos, dos provincias con alerta naranja son Salta y Catamarca. Pero, hay varias más en amarillo: Jujuy, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, y Buenos Aires. Además, el ente gubernamental advirtió con amarillo a Mendoza y San Juan por nevadas.

Fuente: Clarín