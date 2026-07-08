La vicepresidente Victoria Villarruel profundizó su distanciamiento político con el presidente Javier Milei al protagonizar una serie de gestos que evidencian diferencias estratégicas dentro del oficialismo.

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En primer término, la titular del Senado recibió en el Congreso al embajador de la República Popular China, Wang Wei, en una audiencia formal que fue presentada como protocolar pero que adquirió relevancia política en función del alineamiento internacional del Poder Ejecutivo, que prioriza su vínculo con Estados Unidos.

Posteriormente, Villarruel publicó una columna de opinión en la que cuestionó de manera directa la orientación de los proyectos legislativos impulsados por la Casa Rosada. En el texto, titulado Conducir nuestro propio destino: el mandato del 9 de Julio, advirtió sobre los riesgos de subordinar decisiones soberanas a intereses externos.

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La vicepresidente sostuvo que la libertad “no es abstracta”, sino que se vincula con la capacidad del Estado de definir sus políticas sin condicionamientos extranjeros, en una crítica implícita a iniciativas como la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que promueve la desregulación en la compra de tierras por parte de capitales internacionales.

El posicionamiento fue reforzado en redes sociales, donde reivindicó episodios históricos como las invasiones inglesas de 1807, subrayando una narrativa de defensa de la soberanía nacional.

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Las definiciones de Villarruel se producen en la antesala de los actos por el Día de la Independencia en Tucumán, donde compartirá agenda institucional con Milei, en un contexto de creciente exposición de tensiones dentro del espacio gobernante.

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