Un trágico accidente vial ocurrido en el sur de la provincia de Córdoba dejó un saldo de dos personas fallecidas y al menos 17 heridas, luego de un violento choque frontal entre un automóvil y un minibús que transportaba a un equipo femenino de fútbol infantil.

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El siniestro se produjo sobre la Ruta Provincial 4, en el tramo comprendido entre La Carlota y Huanchilla. Por causas que aún son investigadas, el automóvil impactó de frente contra el minibús que trasladaba a las jugadoras de regreso tras disputar un encuentro deportivo.

Las dos víctimas fatales viajaban en el automóvil, mientras que los ocupantes del minibús sufrieron heridas de distinta consideración. De acuerdo con la información difundida por las autoridades, 16 de las lesionadas son niñas integrantes del plantel, quienes fueron asistidas por los servicios de emergencia y derivadas a distintos centros de salud de la región para recibir atención médica.

Tras el impacto se desplegó un amplio operativo en el que participaron bomberos voluntarios, efectivos policiales y personal médico, quienes trabajaron en el rescate de las víctimas, la asistencia de los heridos y la organización del tránsito en la zona.

Como consecuencia del accidente, la circulación sobre la Ruta Provincial 4 permaneció afectada durante varias horas, mientras los peritos realizaban las tareas correspondientes para reconstruir la mecánica del choque y retirar los vehículos involucrados.

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La investigación quedó a cargo de la Justicia de Córdoba, que buscará establecer las causas del siniestro mediante peritajes, el análisis de los rodados y la toma de declaraciones a sobrevivientes y testigos. Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente qué provocó la colisión.

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