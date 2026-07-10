Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street mediante ADR registraron este viernes una jornada de fuertes ganancias, con subas de hasta 9,9%, en un contexto de feriado en la plaza local y con el riesgo país en descenso.

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El movimiento alcista estuvo liderado por el sector financiero: los papeles del BBVA avanzaron 9,9%, seguidos por Grupo Financiero Galicia con 8,5%, Banco Macro con 6,4% y Grupo Supervielle con 6%.

En el mercado doméstico, la operatoria fue limitada debido al feriado puente, aunque el índice S&P Merval mostró una mejora técnica del 2,2% bajo la modalidad de liquidación diferida.

En paralelo, los bonos soberanos acompañaron la tendencia positiva, lo que permitió una nueva baja del riesgo país, que se ubicó en 402 puntos básicos, su nivel más bajo desde abril de 2018.

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En el frente cambiario, la inactividad del mercado mayorista mantuvo sin referencias oficiales al tipo de cambio, mientras que las cotizaciones financieras operaron a la baja y el dólar blue cerró en $1510.

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A nivel internacional, Wall Street registró subas moderadas, impulsadas por el apetito por activos emergentes y en un contexto de negociaciones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán. Además, se destacó el debut en Nasdaq de la tecnológica surcoreana SK Hynix, con una suba del 19% en su primera jornada.

En el mercado energético, los precios del petróleo retrocedieron, con el Brent por debajo de los US$76 y el WTI por debajo de los US$72.

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