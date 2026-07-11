El Gobierno de Tierra del Fuego calificó como una "provocación flagrante" el paso del buque de guerra británico HMS Medway por aguas bajo jurisdicción argentina durante su travesía desde las Islas Malvinas con destino a la ciudad chilena de Punta Arenas. El planteo fue realizado por el secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la provincia, Andrés Dachary, quien sostuvo que el episodio debe analizarse en el contexto de la creciente importancia estratégica del Atlántico Sur.

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Según el funcionario, la navegación del buque no constituye un hecho aislado, sino que forma parte de un escenario geopolítico en el que el Atlántico Sur y la Antártida adquieren cada vez mayor relevancia para distintas potencias. En ese sentido, afirmó que la cuestión de las Islas Malvinas trasciende el plano bilateral entre la Argentina y el Reino Unido y debe interpretarse dentro de un contexto internacional más amplio.

Dachary también advirtió sobre el creciente interés de actores extrarregionales en la zona y recordó antecedentes, como la difusión de documentos atribuidos al Pentágono que hacen referencia a las Islas Malvinas dentro de análisis estratégicos vinculados con el Atlántico Sur. A su entender, estos elementos refuerzan la necesidad de seguir con atención los movimientos militares que se desarrollan en la región.

El episodio también abrió un debate sobre el cumplimiento de los mecanismos de notificación para este tipo de desplazamientos. Mientras desde la Argentina surgieron cuestionamientos por el presunto paso del buque sin el aviso correspondiente, desde Reino Unido sostienen que la navegación fue comunicada a través de los canales previstos. Esa diferencia de interpretaciones forma parte del análisis que realizan las autoridades.

Frente a este escenario, el funcionario fueguino reclamó una investigación para determinar el alcance de las operaciones realizadas por el HMS Medway y conocer en detalle las circunstancias de su desplazamiento por aguas bajo jurisdicción argentina. Según señaló, esclarecer lo ocurrido será clave para evaluar las implicancias del episodio y su impacto sobre la soberanía nacional y la situación estratégica del Atlántico Sur.

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