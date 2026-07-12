La clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026 desató una celebración multitudinaria en distintos puntos del país. Tras el triunfo por 3 a 1 frente a Suiza en Kansas City, miles de hinchas salieron a las calles con banderas, bombos y caravanas para festejar una nueva ilusión mundialista.

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El principal punto de encuentro volvió a ser el Obelisco porteño, donde una multitud ocupó la Plaza de la República, las veredas y parte de la avenida 9 de Julio. Apenas terminó el partido, los fanáticos comenzaron a llegar desde distintos barrios y rápidamente colmaron el centro de la Ciudad de Buenos Aires.

La fiesta también se replicó en numerosas ciudades del interior. Córdoba, Rosario, Mar del Plata, Bahía Blanca y Río Gallegos fueron algunas de las localidades donde familias, grupos de amigos y vecinos se reunieron en plazas y avenidas para celebrar el pase del equipo de Lionel Scaloni.

Las redes sociales reflejaron la euforia con miles de fotos y videos de abrazos, lágrimas, bocinazos y caravanas. En el Obelisco hubo bombos, trompetas, fuegos artificiales, espuma y cánticos dedicados a Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, autores de los goles decisivos para sellar la clasificación.

La Policía de la Ciudad desplegó un operativo especial para ordenar el tránsito y monitorear la concentración de personas. Hasta el cierre de la jornada no se habían reportado incidentes de gravedad durante los festejos.

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Argentina consiguió el pase luego de un partido muy exigente. Alexis Mac Allister abrió el marcador de cabeza tras un córner ejecutado por Messi, pero Dan Ndoye igualó el encuentro en el segundo tiempo. La expulsión de Breel Embolo dejó a Suiza con diez jugadores y, ya en el alargue, Julián Álvarez marcó el 2-1 a los 111 minutos. Sobre el final, Lautaro Martínez aprovechó un rebote para establecer el 3-1 definitivo.

Con este resultado, la Albiceleste enfrentará a Inglaterra el próximo miércoles 15 de julio, desde las 16 (hora argentina), en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en busca de un lugar en la final del Mundial 2026.

Fuente: Infobae

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