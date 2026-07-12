El presidente Javier Milei comenzó a delinear la estrategia política y económica con vistas a las elecciones de 2027. En la Casa Rosada aseguran que el mandatario atraviesa un momento de mayor tranquilidad y concentra buena parte de su agenda en impulsar reformas estructurales y fortalecer el escenario económico antes del inicio de la campaña electoral.

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Entre las prioridades del Gobierno figuran una modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, una nueva Ley de Mercado de Capitales, un mecanismo de "shutdown" del Estado en caso de agotarse el presupuesto y la reversión de la denominada Ley de Inocencia Fiscal. Según el oficialismo, el objetivo es generar mayor previsibilidad, atraer inversiones y favorecer el ingreso al sistema financiero de dólares que actualmente permanecen fuera del circuito formal.

En paralelo, el equipo económico confía en que el riesgo país continúe descendiendo y se ubique por debajo de los 400 puntos básicos en las próximas semanas, apoyado en el programa financiero presentado recientemente por el Ministerio de Economía.

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Eliminar las PASO, una prioridad política

En el plano electoral, una de las principales obsesiones de Milei es la eliminación o suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Aunque La Libertad Avanza todavía no reúne los votos necesarios en el Congreso, en el oficialismo sostienen que se trata de una instrucción directa del Presidente y confían en alcanzar los consensos necesarios mediante negociaciones con distintos sectores políticos y gobernadores.

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La estrategia incluye conversaciones con mandatarios provinciales para explorar acuerdos electorales sin resignar la presencia de La Libertad Avanza en los distritos. El objetivo es coordinar la competencia en algunas provincias mientras se preserva la identidad del espacio libertario.

Dentro del oficialismo existe un consenso creciente sobre la necesidad de profundizar los acuerdos con gobernadores, una postura que terminó imponiéndose luego de las diferencias internas que marcaron la estrategia electoral de años anteriores.

Actualmente, el Gobierno busca entendimientos con cerca de diez provincias y ya mantiene acuerdos políticos en distritos como Chaco, Entre Ríos, Mendoza y San Luis.

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La intención es construir una base política más amplia que facilite la aprobación de proyectos en el Congreso y fortalezca la posición del oficialismo de cara a la próxima elección presidencial.

Fuente: Infobae