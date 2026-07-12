Argentina registró durante el primer semestre de 2026 el mayor superávit comercial energético de la historia para ese período, con un saldo positivo de US$ 6.987 millones, impulsado por el fuerte crecimiento de las exportaciones y una marcada reducción de las importaciones de combustibles.

Ads

De acuerdo con un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), las exportaciones de combustibles y energía alcanzaron los US$ 8.118 millones, un incremento interanual del 52%. Del aumento registrado, el 79% respondió a un mayor volumen exportado, mientras que el 21% restante estuvo explicado por mejores precios internacionales.

El desempeño del sector continúa apoyándose en el desarrollo de Vaca Muerta, que actualmente aporta más del 68% de la producción nacional de petróleo y más del 67% del gas del país. Gracias al crecimiento de la actividad en esa formación, la BCR estima que la extracción de petróleo aumentará un 16% durante 2026, lo que permitiría superar el récord histórico de producción alcanzado en 1998.

Al mismo tiempo, las importaciones de combustibles y lubricantes cayeron un 29% respecto del mismo período del año anterior y alcanzaron su nivel más bajo desde 2007, una combinación que fortaleció el saldo comercial del sector.

El crecimiento de la actividad energética también elevó el peso del rubro dentro del comercio exterior argentino. En la actualidad, los combustibles y la energía representan más del 15% de las exportaciones nacionales, la participación más alta registrada en las últimas dos décadas.

Ads

Las perspectivas para el resto del año también son favorables. La Bolsa de Comercio de Rosario proyecta que las exportaciones energéticas superarán los US$ 14.400 millones en 2026, mientras que el superávit comercial del sector podría ubicarse por encima de los US$ 12.000 millones.

Entre los factores que sostendrían ese crecimiento se encuentra la puesta en marcha del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), prevista para noviembre, que incorporará una capacidad inicial para transportar 190.000 barriles diarios adicionales. Además, las inversiones vinculadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) podrían impulsar las exportaciones energéticas por encima de los US$ 18.500 millones en 2027, consolidando al sector como uno de los principales motores de la economía argentina.

Puede interesarte

Ads