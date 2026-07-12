Cada 12 de julio, Argentina celebra el Día Nacional de la Medicina Social, una fecha instituida para reconocer la labor de los profesionales comprometidos con el bienestar colectivo y rendir homenaje al doctor René Favaloro, una de las figuras más influyentes de la medicina argentina y mundial. La conmemoración coincide con el aniversario de su nacimiento, ocurrido en La Plata en 1923.

Ads

La efeméride fue establecida mediante la Ley 25.598, sancionada en 2002, con el objetivo de destacar la importancia de la medicina social como una disciplina que no solo aborda el tratamiento de las enfermedades, sino que también promueve la prevención, la equidad en el acceso a la salud y la mejora de las condiciones de vida de la población.

Reconocido internacionalmente por desarrollar la técnica del bypass coronario con la utilización de la vena safena, Favaloro dejó una huella que trascendió los avances científicos. A lo largo de su trayectoria defendió una medicina basada en la ética, la educación, la investigación y el compromiso social, convencido de que el acceso a una atención sanitaria de calidad debía ser un derecho para toda la sociedad.

Además de sus aportes médicos, impulsó la creación de la Fundación Favaloro, institución dedicada a la asistencia, la formación de profesionales y la investigación científica, que continúa desarrollando su legado en el país.

En cada nueva conmemoración, el Día Nacional de la Medicina Social invita a recordar no solo la figura de Favaloro, sino también los valores que promovió durante toda su vida: la solidaridad, la excelencia profesional y el compromiso con una salud pública orientada al beneficio de toda la comunidad.

Ads

Puede interesarte

Ads