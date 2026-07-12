La clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026 dejó una noche de euforia en las calles, pero también un saldo trágico. Un hombre de 51 años murió de un infarto durante el partido ante Suiza y el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) asistió otras seis emergencias cardíacas en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

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Según el reporte oficial, las intervenciones se produjeron entre las 22:41 y la 1:27, abarcando el desarrollo del encuentro y los festejos posteriores por la victoria argentina.

El caso más grave ocurrió a las 23:44 en la intersección de Paysandú y avenida Gaona, donde los médicos intentaron reanimar a un hombre de 51 años, aunque finalmente constataron su fallecimiento en el lugar.

Entre las demás asistencias, un hombre de 45 años fue trasladado al Hospital Piñero tras sufrir dolor en el pecho, dificultades para hablar y adormecimiento en un brazo, síntomas compatibles con un síndrome coronario agudo.

También fue atendido un hombre de 41 años que sufrió una lipotimia en el barrio porteño de Palermo y logró recuperarse sin necesidad de ser trasladado.

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Por su parte, una mujer de 86 años con antecedentes cardíacos fue asistida tras ser hallada inconsciente, aunque recuperó el conocimiento en su domicilio. Más tarde, una mujer de 74 años fue derivada al Hospital Cecilia Grierson por dolor precordial y dificultad para respirar.

Ya durante la madrugada, otro hombre de 48 años fue trasladado al Hospital Rivadavia por dolor torácico y una mujer de 38 años ingresó al mismo centro de salud con un cuadro de dificultad respiratoria.

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El SAME también informó que al menos 13 personas resultaron heridas durante las celebraciones por el triunfo argentino.

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Entre los casos más graves se encuentra el de un hombre que sufrió un traumatismo de cráneo con una herida cortante tras ser golpeado con un martillo en la zona de las avenidas 9 de Julio y Belgrano, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Argerich.

Otro hombre ingresó al mismo hospital con un traumatismo de cráneo producto de un golpe recibido durante los festejos.

Además, un joven de 17 años fue atendido por una herida de perdigón en un ojo, aunque decidió retirarse por sus propios medios tras recibir las primeras curaciones. También se registraron lesiones oculares provocadas por vidrios, traumatismos de tórax e intoxicaciones por consumo de sustancias.

Tres efectivos de la Policía de la Ciudad que participaban del operativo de seguridad sufrieron escoriaciones leves y fueron asistidos en el lugar, sin necesidad de internación.

Seis detenidos en Córdoba

Los festejos también dejaron incidentes en la ciudad de Córdoba, donde unas 20.000 personas se concentraron en las inmediaciones del Patio Olmos.

La Policía provincial informó que seis personas fueron detenidas por distintas contravenciones durante el operativo, que se extendió hasta las cinco de la madrugada. Además, se secuestraron bebidas alcohólicas, parrillas y gazebos instalados en el espacio público.

Pese a estos episodios, las autoridades señalaron que las celebraciones transcurrieron mayoritariamente de manera pacífica y sin enfrentamientos de gravedad.

Fuente: Infobae