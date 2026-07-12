Lo que comenzó como una noche de celebración por la clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026 terminó con un importante susto en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, donde parte de la estructura de un bar colapsó en medio de los festejos.

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El hecho ocurrió en el bar Bella Vista, ubicado en la esquina de 3 de Febrero y 9 de Julio. Mientras decenas de personas celebraban el triunfo argentino frente a Suiza, varios hinchas decidieron subirse a una pérgola instalada sobre el sector exterior del local. Minutos después, la estructura no soportó el peso y se desplomó sobre el espacio donde se encontraban otros clientes.

El derrumbe generó escenas de desesperación. Quienes estaban en el lugar corrieron para alejarse de la caída de los hierros y otros elementos, mientras otros comenzaron a asistir a las personas que habían quedado cerca de la estructura. El momento fue registrado por testigos y las imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales.

A pesar de la espectacularidad del episodio, los primeros reportes indicaron que no hubo heridos de gravedad. El incidente dejó daños materiales y un gran susto entre quienes participaban de los festejos.

La noche estuvo marcada por distintos desmanes relacionados con la celebración del triunfo argentino. Además del derrumbe, se registraron vehículos circulando por calles peatonales y en contramano, situaciones que también motivaron preocupación entre vecinos y autoridades.

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Tras lo ocurrido, se esperaba la realización de pericias para determinar las causas del colapso de la pérgola y establecer si existieron fallas en las condiciones de seguridad o responsabilidades por parte del establecimiento. El episodio volvió a poner el foco en los riesgos que pueden presentarse durante las celebraciones masivas vinculadas a eventos deportivos.

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