La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó que hay tiempo hasta el 31 de marzo para presentar la Libreta AUH 2025, un documento indispensable para cobrar el 20% retenido mensualmente durante 2024.

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Este monto corresponde a una parte de la asignación que el organismo no paga mes a mes, sino que se acumula y se libera una vez que se acredita el cumplimiento de controles de salud, vacunación y asistencia escolar de los menores.

El trámite puede realizarse de manera digital a través de la plataforma “mi ANSES” o de forma presencial en oficinas del organismo, sin necesidad de turno previo.

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En cuanto al dinero a percibir, el total varía según la actualización de la asignación durante el año, pero puede representar una suma importante acumulada, ya que corresponde al 20% retenido de todos los meses.

Quienes no completen la presentación antes del vencimiento perderán la posibilidad de acceder a ese monto, además de otros beneficios asociados, como la Ayuda Escolar Anual.

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