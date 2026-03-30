Último día para presentar la Libreta AUH 2025 y cobrar el monto retenido
Este lunes vence el plazo para completar el trámite obligatorio que permite acceder al porcentaje acumulado durante el año pasado, requisito clave para percibir ese ingreso adicional.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó que hay tiempo hasta el 31 de marzo para presentar la Libreta AUH 2025, un documento indispensable para cobrar el 20% retenido mensualmente durante 2024.
Este monto corresponde a una parte de la asignación que el organismo no paga mes a mes, sino que se acumula y se libera una vez que se acredita el cumplimiento de controles de salud, vacunación y asistencia escolar de los menores.
El trámite puede realizarse de manera digital a través de la plataforma “mi ANSES” o de forma presencial en oficinas del organismo, sin necesidad de turno previo.
En cuanto al dinero a percibir, el total varía según la actualización de la asignación durante el año, pero puede representar una suma importante acumulada, ya que corresponde al 20% retenido de todos los meses.
Quienes no completen la presentación antes del vencimiento perderán la posibilidad de acceder a ese monto, además de otros beneficios asociados, como la Ayuda Escolar Anual.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión