ANSES atiende en distintos puntos de Mar del Plata y la región: días y lugares
Los operativos permiten realizar trámites previsionales y sociales sin turno previo. Se deberá asistir con DNI y documentación correspondiente para acceder a las gestiones disponibles.
ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, continuará sus operativos de atención mañana y el viernes en Mar del Plata y la región, de 09:00 a 14:00, donde se podrán efectuar consultas y trámites vinculados a la Seguridad Social.
Mañana el operativo se desarrollará en la localidad de Otamendi (Moreno 2277), en tanto que el viernes se llevará a cabo en Calle 413 s/n, entre Pacheco de Melo y José Alonso, en la Sociedad de Fomento del barrio Alfar.
Durante estas jornadas, los interesados podrán acercarse con DNI y la documentación requerida para gestionar trámites relacionados con la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, asignaciones familiares y de pago único -como Nacimiento, Matrimonio y Adopción- y presentación del certificado escolar.
Además, se procederá con la prestación por Desempleo, cambio de lugar de cobro, designación de apoderados, generación de Clave de la Seguridad Social, constancia de empadronamiento a una obra social y actualización de datos personales.
Desde el organismo indicaron que estos operativos buscan facilitar el acceso a los servicios en territorio, acercando la atención a distintos barrios y evitando traslados a las oficinas centrales.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión