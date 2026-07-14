ANSES realiza operativos de atención en Mar del Plata: dónde y cuándo gestionar trámites
El organismo realizará operativos territoriales en distintos puntos hasta el viernes, con atención de 09:00 a 14:00 para consultas y trámites previsionales.
El organismo realizará operativos territoriales en distintos puntos hasta el viernes, con atención de 09:00 a 14:00 para consultas y trámites previsionales.
Hasta este viernes 27, ANSES brindará atención en distintos barrios para consultas y gestiones vinculadas a asignaciones, prestaciones y actualización de datos personales.
Lo anunció el organismo a través de un comunicado. Este anuncio aplica tanto a las gestiones presenciales en las oficinas de la agencia como a las realizadas de forma virtual.
El organismo lleva adelante acciones para facilitar trámites vinculados a asignaciones, prestaciones y actualización de datos personales.
El encuentro será este viernes a las 18 en el Centro Asturiano, ubicado en Jujuy al 2.285, y estará abierto a todo el público interesado.
Entidades profesionales solicitaron medidas para mejorar el rendimiento y denunciaron demoras, problemas administrativos y fallas en el control de obras en General Pueyrredon.
El contador Marcelo Corbalán destacó la medida que implementó el Gobierno nacional para agilizar los trámites en el Estado. Y si bien dijo que no es para todos los procedimientos, se pueden ir agregando más.
Permiten realizar trámites de manera presencial y gratuita, sin turno previo. Mañana estará en INAREPS y el miércoles en Faro Norte.
Continúa consolidándose como una herramienta clave para el acceso ágil, seguro y personalizado a los servicios del Instituto.
Habrá oficinas móviles que permitirán realizar distintos trámites en diecisiete balnearios de la provincia de Buenos Aires.
Estarán en puntos como Los Pinares, el INAREPS, Quebrada de Peralta Ramos y Faro Norte. Los interesados pueden acercarse con DNI y la documentación requerida.
La entidad confirmó el cierre dentro de tres meses. Desde La Bancaria informaron que la principal inquietud está puesta en el futuro laboral de los trabajadores.