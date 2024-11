Desde el 1 de noviembre rige en el país la figura del “silencio positivo”, que busca agilizar gran cantidad de trámites que realiza el Estado. Para el especialista Marcelo Corbalán, se trata de un “cambio paradigmático” y señaló que habrá que estar atentos a que se pueden agregar nuevos trámites a la lista de habilitaciones.

El contador recordó que la Ley Bases “tiene un montón de modificaciones, no sólo impositivas” y que esta medida va “de la mano de la modernización del Estado, buscando darle al ciudadano una respuesta más rápida de parte de la administración”.

En diálogo con Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata, para explicar la medida, Corbalán recordó que “cuando interactuabas con el Estado y el Estado no contestaba, esa inacción se tomaba como un silencio negativo. Esto no es que se cambió, se modificó. Para muchos trámites esto sigue de la misma manera, pero para un montón cambia y el silencio pasa a ser positivo”.

En ese sentido, el contador señaló que este tema del silencio positivo “no se aplica a gran parte de la administración pública, sólo en la medida que cuadre con el listado que sacó el poder Ejecutivo” y detalló que por ejemplo “no se aplica para salud pública, para servicios públicos, bienes del estado, ni cuestiones de medioambiente”.

Para el resto de las cuestiones hay un decreto con dos anexos, donde se puede chequear si procede o no procede la figura del silencio positivo: “Tenés que ir a ver el trámite que se trate porque si entrás a los anexos está toda la administración pública. Y esto es a nivel nacional, pero no a nivel provincial o municipal”.

Por eso, Corbalán consideró que “acá hay que ver cada trámite en particular, revisarlo en el anexo correspondiente y si está, y no te contestan, se toma como un silencio positivo”. No obstante, para el contador esta medida es “un cambio paradigmático, impensado hace un tiempo atrás”.

“Lo que hay que estar atento es que el Estado tiene la facultad de seguir agregando trámites. Es algo dinámico. Va a ir aumentando la cantidad, lo que se busca con esto es que el Estado se mueva. Ojo que te pueden contestar por la negativa, pero por lo menos te pueden contestar. A partir de ahí la actividad del Estado va a tener otra agilidad”, concluyó el especialista.