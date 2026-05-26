La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, continuará con sus operativos de atención entre mañana y el viernes en la ciudad y la región, donde se recibirán consultas y se podrán gestionar trámites de la Seguridad Social.

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Los interesados deberán acercarse con DNI y la documentación correspondiente para realizar gestiones vinculadas a la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, asignaciones familiares y de pago único (nacimiento, matrimonio y adopción), presentación del certificado escolar, Prestación por Desempleo.

También se atenderán reclamos por cambio de lugar de cobro, designación de apoderados, generación de Clave de la Seguridad Social, constancia de empadronamiento a una obra social y actualización de datos personales, entre otras.

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En Mar del Plata, el operativo se llevará a cabo mañana de 09:00 a 14:00 en Punto Cerrito y Salvador (Cerrito 1554 y Rosales). En tanto, el jueves la atención continuará en Punto Otamendi (Moreno 2277) mientras que el viernes se trasladará a Mechongué en el Centro de Jubilados (Calle 5 s/n y Calle 10), siempre en el mismo horario.

Estos operativos forman parte de una estrategia de atención territorial que busca facilitar el acceso a trámites y servicios previsionales en distintos puntos del país, evitando traslados y agilizando la gestión de beneficios sociales.

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