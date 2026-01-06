El Registro Provincial de las Personas inició los operativos de documentación de verano, que se desarrollarán durante enero y febrero en la costa bonaerense, con oficinas móviles que permitirán realizar distintos trámites en diecisiete balnearios de la provincia de Buenos Aires.

Ads

A través de estos operativos, se podrán gestionar DNI y pasaporte, partidas, certificados de domicilio y de extravío, certificado de preinscripción (CPI), empadronamiento de personas extranjeras, cambio de género e inscripción tardía.

Durante enero, las oficinas móviles funcionarán en Claromecó, Mar Azul, Mar de Cobo, Mar de las Pampas, Mar del Sur, Miramar, Monte Hermoso, Orense, Oriente, Pehuén Có, Reta, San Bernardo, San Clemente, Santa Clara, Santa Elena, Santa Teresita y Villa Gesell. Las fechas serán rotativas y se comunicarán a través de las redes sociales del Registro Provincial de las Personas.

Ads

Puede interesarte

En Villa Gesell y Miramar, los operativos se llevarán a cabo en el parador ReCreo, un espacio gestionado por la provincia de Buenos Aires que ofrece actividades recreativas para toda la familia.

Desde el organismo provincial señalaron que durante 2025 se realizaron más de 3 millones de trámites en los 135 municipios bonaerenses, como parte de las políticas públicas orientadas a garantizar el acceso a la documentación.

Ads