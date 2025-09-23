Un hombre intentó acreditar una moto a su nombre con documentación falsa
Ocurrió esta tarde en el Juzgado de Faltas de Garay y la avenida Independencia. Se le formó una causa por "Uso de documento público adulterado".
Ocurrió esta tarde en el Juzgado de Faltas de Garay y la avenida Independencia. Se le formó una causa por "Uso de documento público adulterado".
Habrá oficinas móviles que permitirán realizar distintos trámites en diecisiete balnearios de la provincia de Buenos Aires.
Las piezas, fechadas entre 1866 y 1868 y pertenecientes a los pueblos de Huacho y Pativilca, fueron peritadas por especialistas de Argentina y Perú que confirmaron su autenticidad y origen ilícito.
Se suman a las 98 motos y 45 autos secuestrados en lo que va de marzo.
Así lo develó el secretario de Educación de Mar del Plata, Sebastián Puglisi. "Cuando nos hicimos cargo de la gestión en diciembre se dificultó mucho la tarea del tribunal de clasificación", señaló.
El siniestro se registró durante la madrugada de este lunes en la esquina de Colón y Alvear. Producto del impacto, el hombre que iba a bordo de la moto debió ser hospitalizado. El automovilista también tenía la VTV vencida.