Un hombre de 52 años fue imputado luego de presentarse en el Juzgado de Faltas, ubicado en calle Garay al 3100, con documentación falsa de una moto. El sujeto intentó acreditar la titularidad de una Yamaha con un formulario 08 apócrifo.

El hecho se descubrió cuando personal del lugar advirtió que el formulario que llevaba el acusado parecía adulterado y de inmediato dio aviso al 911. Finalmente, efectivos del Comando de Patrullas llegaron al lugar y constataron la irregularidad.

La causa quedó en manos del Área de Atención Inicial Federal, a cargo del doctor Tarmardrul, quien ordenó secuestrar la documentación y notificar al hombre por el delito de “Uso de documento público adulterado”.

