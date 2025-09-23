Un hombre intentó acreditar una moto a su nombre con documentación falsa
Ocurrió esta tarde en el Juzgado de Faltas de Garay y la avenida Independencia. Se le formó una causa por "Uso de documento público adulterado".
Ocurrió esta tarde en el Juzgado de Faltas de Garay y la avenida Independencia. Se le formó una causa por "Uso de documento público adulterado".
La intimidación había llegado este mediodía a través de un llamado al 911 y en esa comunicación, una mujer aseguró haber dejado un artefacto explosivo.