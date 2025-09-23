Un hombre intentó acreditar una moto a su nombre con documentación falsa
Ocurrió esta tarde en el Juzgado de Faltas de Garay y la avenida Independencia. Se le formó una causa por "Uso de documento público adulterado".
Ocurrió esta tarde en el Juzgado de Faltas de Garay y la avenida Independencia. Se le formó una causa por "Uso de documento público adulterado".
Los sospechosos están acusados de sustraer una moto en un reconocido local bailable. Después, para devolverla, exigieron dinero a cambio. Cuando se iba a pactar la devolución del vehículo, intervino personal de la comisaría novena y los aprehendió.