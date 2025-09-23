Aprehenden a dos jóvenes por robar una moto y extorsionar a su dueño

Los sospechosos están acusados de sustraer una moto en un reconocido local bailable. Después, para devolverla, exigieron dinero a cambio. Cuando se iba a pactar la devolución del vehículo, intervino personal de la comisaría novena y los aprehendió.