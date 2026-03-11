Efectivos de la Policía Federal Argentina recuperaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 19 documentos históricos originales del Siglo XIX pertenecientes a los pueblos peruanos de Huacho y Pativilca, en el marco de una investigación contra el tráfico ilícito de bienes culturales impulsada por el Ministerio de Seguridad Nacional.

Ads

La investigación se inició en 2024 tras una alerta emitida por el Ministerio de Cultura de Perú, que advertía que los manuscritos habrían sido adquiridos de manera ilícita y podrían encontrarse en territorio argentino.

Durante 2025, personal del Departamento Protección del Patrimonio Cultural de INTERPOL-Argentina realizó diversas tareas investigativas que permitieron identificar a un sospechoso con antecedentes en la comercialización de piezas históricas, presuntamente vinculado con los documentos buscados.

Ads

Puede interesarte

A partir de seguimientos y tareas de inteligencia, los investigadores detectaron un local comercial frecuentado por el sospechoso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde podrían hallarse los manuscritos.

Con autorización del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº4, a cargo del juez Ariel Lijo, con intervención de la secretaría de Diego Arce, los efectivos realizaron un allanamiento en el lugar y lograron secuestrar un total de 19 documentos históricos vinculados con los pueblos de Huacho y Pativilca.

Ads

Tras su recuperación, en febrero de este año se llevó a cabo una pericia técnica internacional mediante una modalidad remota sincrónica entre Buenos Aires y Lima.

Puede interesarte

El análisis fue supervisado por especialistas de la Dirección de Recuperaciones y del Archivo General de la Nación del Perú, con la presencia de un consejero de la Embajada de Perú en Argentina.

Durante la evaluación, los expertos verificaron la autenticidad de las piezas mediante el análisis de filigranas, sellos de agua, estampillados y firmas. Los documentos fueron fechados entre 1866 y 1868 y corresponden a organismos públicos del patrimonio documental peruano.

Ads

Los especialistas concluyeron que el material había salido de Perú de manera ilegítima, ya que su comercialización está prohibida por la legislación del país andino.

Puede interesarte

Las diligencias fueron coordinadas desde el Departamento Protección del Patrimonio Cultural de la Dirección General de Cooperación Internacional de la Policía Federal Argentina, donde los documentos permanecen actualmente bajo resguardo judicial.

Los elementos incautados quedaron a disposición del magistrado interviniente en el marco de una causa por el delito de venta de documentos históricos.