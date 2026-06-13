La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición del uso, comercialización, distribución y publicidad de un dentífrico en polvo tras detectar irregularidades que impedían verificar su legitimidad y las condiciones bajo las cuales había sido elaborado.

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La medida alcanza al producto identificado como "Dentífrico en polvo con carbón natural - Carbon White", correspondiente al lote 2505/1, con fecha de vencimiento en diciembre de 2027 y presentación de 25 gramos. La decisión fue oficializada mediante una disposición publicada en el Boletín Oficial luego de una serie de actuaciones de fiscalización realizadas por el organismo sanitario.

Según informó la ANMAT, durante la investigación se comprobó que la información consignada en el envase presentaba inconsistencias respecto de los registros declarados. Entre las irregularidades detectadas, se constató que algunos de los datos utilizados en el etiquetado no se correspondían con la autorización sanitaria informada para el producto.

El organismo señaló además que la documentación analizada permitía presumir que el artículo utilizaba registros vinculados a otra firma habilitada y presentaba características similares a las de un producto elaborado por un fabricante diferente. Esta situación imposibilitó confirmar su origen, trazabilidad y condiciones de elaboración.

Frente a este escenario, la ANMAT calificó al dentífrico como un producto ilegítimo y consideró necesario retirarlo preventivamente del mercado para resguardar la salud de los consumidores. La prohibición alcanza tanto a su venta en comercios físicos como a su ofrecimiento a través de plataformas digitales, redes sociales y cualquier otro canal de comercialización.

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Desde el organismo explicaron que, al no poder garantizarse la autenticidad del producto ni los controles sanitarios correspondientes, tampoco es posible asegurar su calidad, seguridad y eficacia para el uso al que está destinado.

La disposición forma parte de una serie de controles realizados por la autoridad sanitaria nacional sobre distintos productos detectados con irregularidades durante las últimas semanas. En ese marco, la ANMAT reiteró la importancia de adquirir artículos de higiene y cuidado personal únicamente en comercios habilitados y verificar que cuenten con registros sanitarios válidos antes de utilizarlos.

Asimismo, recomendó a la población evitar la compra de productos cuya procedencia resulte dudosa o que presenten información incompleta, adulterada o inconsistente en sus envases, ya que estas situaciones pueden representar riesgos para la salud.

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