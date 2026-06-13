El diputado de La Libertad Avanza Lisandro Almirón tomó distancia de la situación del jefe de Gabinete Manuel Adorni, en medio de la polémica por su declaración jurada, y afirmó en declaraciones radiales que “solo pondría las manos en el fuego” por el presidente Javier Milei.

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“Si el presidente considera que el acompañamiento de Adorni es importante no puedo reprocharlo. Sólo pongo las manos en el fuego por Javier Milei”, sostuvo el legislador en una entrevista radial.

Consultado sobre una eventual salida del funcionario, Almirón remarcó que se trata de una decisión exclusiva del Poder Ejecutivo. “No es mi responsabilidad. El presidente es quien tiene que decidir”, indicó.

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En esa línea, evitó fijar una postura contundente sobre el caso: “No puedo tomar una posición frente a una situación que desconozco. El rol del jefe de Gabinete tiene mucha relevancia. El presidente entiende que el acompañamiento de Adorni es importante en esta etapa”.

Sobre la presentación de la declaración jurada, el diputado consideró que el tema debe resolverse en el ámbito judicial. “Está en manos de la Justicia. No defiendo a Adorni, pero es parte de una agenda periodística instalada”, expresó.

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Asimismo, agregó: “Evadir impuestos no está bien. Tenemos la presunción de inocencia, la posibilidad de ejercer el derecho de defensa. La verdad va a ser lo que resuelva la Justicia”.

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La polémica se desató luego de que Adorni informara un patrimonio de $944,5 millones correspondientes al período fiscal 2025, lo que representa un incremento significativo respecto de los $107,8 millones declarados al cierre de 2024.

En sus explicaciones públicas, el jefe de Gabinete sostuvo que el crecimiento de sus bienes se vincula con ahorros acumulados durante años, incluidos activos en criptomonedas.

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Con información de TN