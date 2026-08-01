El Gobierno nacional anunció que fiscalizará el paro docente convocado por CTERA para el próximo lunes mediante un operativo que involucrará a las agencias territoriales del Ministerio de Capital Humano en todo el país. El objetivo será comprobar si se cumple con la cobertura mínima del 75% de la prestación habitual del servicio educativo, tal como establece la Ley 27.802 de Modernización Laboral.

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Según informó la cartera que conduce Sandra Pettovello, las dependencias territoriales relevarán el funcionamiento de establecimientos educativos en las distintas provincias y elaborarán un informe nacional que será utilizado para evaluar el nivel de cumplimiento de la normativa. El operativo será coordinado por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Desde el Ejecutivo advirtieron que, si se detecta que no se respetó el servicio mínimo exigido, se activarán los mecanismos legales para aplicar las sanciones correspondientes a las entidades sindicales responsables. No obstante, aclararon que las penalidades no serán automáticas, ya que primero deberá verificarse el incumplimiento, determinar las responsabilidades y desarrollarse el procedimiento administrativo, con posibilidad de defensa y revisión judicial.

La legislación vigente considera a la educación de los niveles inicial, primario, secundario y especial como un servicio esencial. Por ese motivo, durante una medida de fuerza debe garantizarse al menos el 75% de la prestación habitual. La norma también establece que los sindicatos deben notificar el paro con anticipación y acordar con la autoridad laboral la modalidad del servicio mínimo, incluyendo personal, horarios y funciones. Si no existe acuerdo, la Secretaría de Trabajo puede fijar esas condiciones con intervención de la Comisión de Garantías.

El Gobierno también señaló que el régimen obliga a informar a las familias, con al menos 48 horas de anticipación, cómo funcionará la prestación durante la protesta. Ese aspecto también podría ser contemplado dentro de las inspecciones previstas para el lunes.

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La medida de fuerza fue convocada por CTERA en reclamo de la reapertura de la paritaria nacional docente, mejoras salariales, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y una mayor inversión en educación. Mientras tanto, la Casa Rosada buscará que el primer paro docente bajo el nuevo régimen de servicios esenciales se desarrolle respetando los niveles mínimos de funcionamiento establecidos por la ley.

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