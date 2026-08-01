Un hallazgo de gran magnitud se registró en el barrio porteño de Flores, donde la Policía de la Ciudad incautó un arsenal de armas militares, explosivos y objetos con simbología nazi en una vivienda ubicada en Lautaro al 100, tras un operativo iniciado por una emergencia médica que involucró a un hombre de 89 años.

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El procedimiento se activó luego de un llamado solicitando asistencia sanitaria por la descompensación del propietario. Personal del SAME lo trasladó de urgencia al Hospital General de Agudos Parmenio Piñero, mientras que efectivos de la Comisaría Vecinal 7 C, al ingresar al inmueble, detectaron la presencia de una importante cantidad de armamento distribuido en distintos ambientes.

Ante esta situación, se dio intervención al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, con la asistencia de la Unidad de Flagrancia Oeste. La magistrada dispuso la preservación del lugar y la intervención de las Divisiones de Balística, Explosivos y Policía Científica para el relevamiento técnico.

Durante la inspección, las fuerzas de seguridad decomisaron 14 armas de puño, una ametralladora pesada con trípode, dos fusiles pesados, 11 fusiles y carabinas de distintos períodos históricos, abundante munición, 22 piezas de material explosivo, proyectiles de artillería y granadas de mano. Además, se incautaron cascos, armas blancas, indumentaria y diversos elementos con insignias del régimen nazi.

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La Justicia ordenó la confiscación total del material y dispuso la intervención de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) para determinar la procedencia y legalidad del arsenal secuestrado.

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