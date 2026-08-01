Siete personas murieron -entre ellas tres menores de edad- tras una violenta colisión frontal entre un automóvil y un camión ocurrida en la Ruta Provincial 192, a la altura del kilómetro 122, en el límite entre el partido de Exaltación de la Cruz y la localidad de Torres, donde además un joven resultó gravemente herido.

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El siniestro involucró a un vehículo Chevrolet Chevette y a un camión Mercedes Benz. Según informaron fuentes policiales, en el rodado menor viajaban ocho personas al momento del impacto, lo que derivó en un saldo fatal de siete víctimas y un único sobreviviente.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Emiliano Moreira (32), Tamara Alverneque (35), Ludmila Fredes (20), Santiago Fredes (19), Milagros Moreira (15), Josefina Moreira (12) y Martín Moreira (10). En tanto, Ignacio Sobot (21) fue trasladado de urgencia a un centro de salud regional, donde permanece internado con pronóstico reservado.

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Por su parte, el conductor del camión, Juan Bautista Rodríguez (22), y su acompañante, Mariano Humberto Sandi (53), resultaron ilesos tras la colisión.

En el lugar trabajaron peritos de la Policía Científica de Campana, quienes realizaron peritajes mecánicos y planimétricos sobre la calzada, lo que obligó a interrumpir parcialmente el tránsito mientras se desarrollaban las tareas.

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La causa quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Exaltación de la Cruz, a cargo del fiscal Matías Nogueira, quien dispuso la realización de las autopsias e inició actuaciones bajo la carátula de homicidio culposo.

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