El indicador de riesgo país de la Argentina descendió 11 unidades y cerró hoy en 430 puntos básicos, tras la reacción positiva de los bonos soberanos en el exterior luego de la cadena nacional del presidente Javier Milei, quien ratificó el equilibrio fiscal y adelantó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina.

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En contraste, la última rueda de julio mostró un desempeño negativo para los certificados de depósito argentinos (ADR) en la Bolsa de Nueva York, con caídas de hasta el 6%. Las bajas más pronunciadas se registraron en el sector bancario, encabezadas por Banco Supervielle (-5,9%), BBVA (-4,3%) y Grupo Financiero Galicia (-3,6%).

En el mercado local, el índice S&P Merval retrocedió 0,4% en pesos y 1,6% medido en dólares al contado con liquidación, aunque acumuló una suba mensual cercana al 4% en moneda dura.

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En el frente cambiario, el dólar oficial cerró en $1510 para la venta en las pizarras del Banco Nación, con un incremento de $10 a lo largo de julio. En tanto, el Banco Central concretó compras por USD 46 millones en la jornada, consolidando una acumulación mensual de USD 2162 millones que elevó las reservas internacionales brutas a USD 47.596 millones.

Por su parte, los dólares financieros mostraron leves subas, con el MEP en $1517,67 y el contado con liquidación en $1582,12, en una jornada marcada por señales mixtas entre los distintos segmentos del mercado.

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