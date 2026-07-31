El Ministerio de Capital Humano advirtió hoy sobre la obligación de garantizar servicios mínimos durante el paro nacional docente convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina para el lunes, en el marco de la plena vigencia de la Ley Nº27.802 de Modernización Laboral, que establece a la educación como servicio público esencial en todo el país.

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A través de un comunicado oficial, la cartera conducida por Sandra Pettovello señaló que el artículo 101 de la norma impone a instituciones educativas y gremios la obligación de asegurar una cobertura organizativa y pedagógica mínima del 75% durante la realización de medidas de fuerza.

“La ley asegura el cumplimiento de los servicios mínimos y los porcentajes de operatividad previstos, evitando la interrupción total de las actividades y resguardando el derecho a aprender de los estudiantes de todos los niveles”, indicó el texto difundido por el Ejecutivo.

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En ese sentido, el Ministerio remarcó que las organizaciones sindicales que no adecuen su accionar a las disposiciones vigentes podrán ser objeto de sanciones administrativas y judiciales.

De este modo, el Gobierno nacional ratificó su decisión de aplicar las herramientas legales disponibles para garantizar la continuidad del ciclo lectivo y el dictado de clases en todo el territorio argentino.

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