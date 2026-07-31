El presidente Javier Milei recibió este viernes en la Casa Rosada a su par de Corea del Sur, Lee Jae-myung, con quien mantuvo una reunión bilateral. Tras el encuentro, ambos se fotografiaron junto a la motosierra utilizada por el mandatario argentino como uno de los símbolos de su gestión.

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La actividad formó parte de una intensa agenda del jefe de Estado en la sede del Poder Ejecutivo. Durante la jornada también tenía previstos encuentros con empresarios y la recepción de las cartas credenciales del nuevo nuncio apostólico.

La reunión se produjo un día después de que Milei encabezara una cadena nacional para presentar oficialmente el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

La iniciativa ingresó el jueves por la noche a la Cámara de Diputados, aunque tomará estado parlamentario el lunes, según indicaron fuentes legislativas.

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