Las exportaciones mineras argentinas alcanzaron los US$4.742 millones durante el primer semestre de 2026, lo que representa un crecimiento interanual del 74,4% y marca un nuevo récord para el sector, de acuerdo con datos oficiales difundidos por el Ministerio de Economía.

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El principal impulso provino del litio, cuyas exportaciones aumentaron un 185% en comparación con el mismo período del año pasado, en un contexto de mayor producción y puesta en marcha de nuevos proyectos.

También se registró un incremento del 58% en las exportaciones de minerales metalíferos. Dentro de ese segmento, los envíos de oro crecieron un 51,2%, mientras que las ventas de plata al exterior avanzaron un 87,9%.

En cuanto a los destinos, China encabezó el mayor crecimiento de la demanda de minerales argentinos, con un aumento del 205%. También se destacaron Corea del Sur (+196%), Canadá (+95%) y Estados Unidos (+90%).

El desempeño del sector se da luego de que la minería cerrara 2025 con exportaciones por US$6.056 millones, un 30% más que en 2024 y el mejor registro histórico de la actividad, con una participación cercana al 7% del total de las exportaciones del país.

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Las proyecciones de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) indican que, de mantenerse la tendencia, las exportaciones del sector podrían alcanzar los US$9.000 millones al cierre de 2026.

Actualmente, el oro continúa siendo el principal producto de exportación de la minería argentina, aunque el crecimiento sostenido del litio, impulsado por nuevos desarrollos productivos, consolida al sector como uno de los principales generadores de divisas del país, junto con la industria de los hidrocarburos.



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