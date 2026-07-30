El presidente Javier Milei encabezó este jueves una cadena nacional para anunciar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una iniciativa que el Gobierno considera clave para consolidar su programa económico y evitar que el Estado vuelva a financiar su gasto mediante la emisión monetaria.

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Durante su mensaje, el mandatario sostuvo que el objetivo central del proyecto es devolver al Banco Central un mandato único: preservar el valor de la moneda. En ese sentido, afirmó que la entidad debe actuar con independencia del poder político y dejar de ser utilizada para cubrir el déficit fiscal, al asegurar que "el Banco Central nunca más podrá financiar el déficit del Estado", una práctica que, según expresó, fue una de las principales causas de la inflación en la Argentina.

Milei explicó que la reforma busca impedir que el Banco Central pueda asistir al Tesoro mediante mecanismos de emisión monetaria y fortalecer su autonomía institucional. Además, señaló que el proyecto apunta a establecer reglas permanentes para evitar que futuros gobiernos vuelvan a recurrir a esas herramientas con fines fiscales.

El Presidente también remarcó que la iniciativa pretende consolidar un esquema de estabilidad monetaria de largo plazo y dar previsibilidad a la economía. En ese marco, afirmó que "la única misión del Banco Central debe ser defender el valor de nuestra moneda", al sostener que la entidad debe concentrarse exclusivamente en ese objetivo.

El proyecto será enviado al Congreso para su tratamiento. Desde el Gobierno sostienen que esta modificación constituye uno de los pilares del programa económico oficial y que su aprobación permitirá fortalecer la confianza en la moneda, consolidar el proceso de desinflación y brindar un marco institucional más sólido para la política monetaria.

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