Los restos de los siete tripulantes fallecidos en el accidente aéreo ocurrido en Valle Fértil fueron rescatados este jueves y trasladados durante la tarde a la morgue del Complejo Científico Forense y de Criminalística de Rivadavia, en el marco de un operativo coordinado por autoridades judiciales, fuerzas de seguridad y equipos de rescate.

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El procedimiento se desarrolló en una zona de compleja geografía, lo que obligó a desplegar un operativo conjunto entre el Ministerio Público Fiscal Federal, la Junta de Seguridad en el Transporte, la Policía de San Juan y el Ministerio Público Fiscal provincial.

Debido a las dificultades del terreno, el retiro de los cuerpos requirió la utilización de unidades Unimog de la Gendarmería Nacional, que permitieron el traslado desde el lugar del siniestro hasta la base operativa de Ischigualasto, desde donde partieron ambulancias sanitarias hacia el destino final.

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En paralelo, los peritos avanzan en la investigación para determinar las causas del accidente. De manera preliminar, se analiza la hipótesis de que condiciones meteorológicas adversas, con presencia de llovizna y baja visibilidad por niebla, hayan influido en la caída del helicóptero.

Entre las víctimas se encuentran el director de Protección Civil, Carlos Heredia; el subjefe de la Policía provincial, Germán Videla; el jefe de Bomberos, Rubén Castro; el jefe de la División Bomberos D-9, Jorge Carbajal; el piloto Matías Valenzuela; y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

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El gobierno de San Juan, en conjunto con el Arzobispado local, dispuso las instalaciones de la Catedral San Juan Bautista para la realización de las exequias colectivas.

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