Siete personas fallecieron hoy tras el despiste y caída de un helicóptero Bell 412 contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) en inmediaciones del Parque Provincial Ischigualasto, en la provincia de San Juan, mientras realizaba tareas de formación para el combate de incendios forestales.

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La aeronave tenía como destino la provincia de La Rioja para prestar asistencia en la contención de un foco ígneo activo. El enlace con la unidad se interrumpió a las 10:26, momento en que otra nave que operaba en la zona logró ubicar el sitio del impacto y dio aviso a las autoridades.

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Tras el siniestro, agentes del Ministerio de Seguridad y cuadrillas de rescate se desplegaron en el área para llevar adelante tareas de relevamiento e inspección de la escena, en coordinación con organismos provinciales.

Desde el Gobierno nacional señalaron que las causas del accidente permanecen bajo investigación oficial y destacaron que la Agencia Federal de Emergencias mantiene coordinación permanente con los peritos intervinientes en el caso.

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