El Gobierno de Javier Milei decidió postergar el avance de la reforma electoral mientras concentra sus esfuerzos en una serie de proyectos económicos que busca aprobar en el Congreso.

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A más de tres meses del envío del proyecto al Congreso, la reforma electoral continúa lejos de llegar al recinto. En el oficialismo reconocen que todavía no están dadas las condiciones para avanzar y admiten que la prioridad actual pasa por conseguir respaldo parlamentario para las reformas económicas impulsadas por la gestión de Javier Milei.



Entre las iniciativas que concentran la atención del Gobierno se encuentran la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, los cambios al régimen de Inocencia Fiscal, el paquete vinculado con la inviolabilidad de la propiedad privada y la modificación del régimen de Zona Fría. También se analiza, para una etapa posterior, un proyecto inspirado en el denominado "shutdown" estadounidense para limitar el funcionamiento del Estado cuando no se aprueba el Presupuesto.



En este escenario, la reforma electoral quedó en un segundo plano, aunque continúa siendo una pieza de importancia para el oficialismo de cara al escenario político de 2027. La principal dificultad pasa por conseguir los apoyos necesarios en el Congreso, especialmente entre sectores aliados que no acompañan de manera automática la eliminación de las primarias.



Por ese motivo, el Gobierno analiza distintas alternativas. Entre las opciones que están sobre la mesa aparecen la eliminación definitiva de las PASO, su suspensión (como ocurrió en 2025) o la posibilidad de convertirlas en optativas. También se discute la implementación de listas colectoras, una alternativa que podría modificar el esquema de competencia electoral y facilitar acuerdos entre distintos espacios políticos.

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La negociación con los gobernadores ocupa un lugar central en la estrategia oficial. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, tienen previsto profundizar los contactos con mandatarios provinciales de distintos espacios, mientras que Santilli también mantiene reuniones en Casa Rosada con gobernadores peronistas y aliados.



La estrategia oficial apunta, en principio, a consolidar acuerdos en torno a la agenda económica y dejar para una instancia posterior la definición sobre las reglas electorales.



La discusión, sin embargo, excede el futuro inmediato de las PASO. La definición sobre el sistema electoral tendrá impacto directo en el armado de alianzas y en las estrategias que los distintos espacios políticos deberán diseñar para las elecciones de 2027.

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