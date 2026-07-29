El Gobierno nacional aprobó un nuevo proyecto dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, conocido como RIGI, destinado a ampliar la producción de litio en la provincia de Catamarca.

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La inversión será de 709 millones de dólares y estará a cargo de la empresa LIEX. El proyecto se desarrollará en el Salar Tres Quebradas, en el municipio de Fiambalá, donde se construirá una planta para producir hasta 40 mil toneladas anuales de carbonato de litio, un insumo clave para la fabricación de baterías.

Según estimaciones oficiales, la iniciativa generará más de 4.400 puestos de trabajo entre las etapas de construcción y operación.

Además, se prevé que las exportaciones alcancen unos 400 millones de dólares por año y que el yacimiento tenga recursos suficientes para mantener la producción durante al menos 19 años.

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Fuente: NA

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